„Opa Bär und die Schuhe im Kühlschrank“, das neue Kinderbuch aus dem Hause Maar, verarbeitet Demenz aus ungewöhnlichen Perspektiven – auch aus einer sehr persönlichen Betroffenheit.
In seiner Autobiografie „Wie alles kam“ blickt der Autor Paul Maar zurück auf die eigene Kindheit und legt viele Fährten zu seinen Büchern wie der „Sams“-Reihe. Den „Roman meiner Kindheit“, wie der Untertitel lautet, ließ Paul Maar mit seiner Schulzeit enden, und schlug mit einem Kunstgriff doch eine Brücke in die Gegenwart des Schreibens. Anrührend erzählte er am Ende in „Wie alles kam“ von der fortschreitenden Demenz seiner Frau Nele, die er bereits als Gymnasiast kennengelernt hatte, und von seinem trickreichen Versuch, sie frühmorgens vom Verlassen des Betts abzubringen. „Es ist absurd“, schrieb Maar 2020. „Sie liegt neben mir, und ich bin sicher, dass sie in die Schule fahren will, um mich, den achtzehnjährigen Mitschüler, dort zu treffen.“