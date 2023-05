1 Im Kinder-und Familienzentrum in Neckarweihingen wird eine sechste Gruppe eingerichtet. Foto: Jürgen Bach

An die 700 Kinder sind in Ludwigsburg im laufenden Kindergartenjahr leer ausgegangen. Jetzt werden Plätze an vier Standorten geschaffen – vor allem im Ü-3-Bereich. Reicht das oder ist es nur ein Tropfen auf den heißen Stein?









Ludwigsburg - In der Barockstadt fehlen Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen. Ludwigsburg geht es da nicht anders als vielen Kommunen. Die Situation ist dramatisch – in erster Linie für die Eltern, die einen Platz brauchen, aber nicht bekommen. Für das aktuelle Kindergartenjahr liegen bei der Stadtverwaltung 300 Anmeldungen für den Ü-3-Bereich auf Halde, für den U-3-Bereich sind es sogar 400.