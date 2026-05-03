Kinderbetreuung in Stuttgart: Wird die Kita-Suche in Stuttgart bald einfacher?

Fehlende Kitaplätze waren lange ein Problem in Stuttgart. Für die Planung sind allen voran die Geburtenraten entscheidend – und diese sind über die Jahre gesunken.
Tagesmütter in Stuttgart schlagen Alarm, weil sie angesichts sinkender Nachfrage um ihre Existenz fürchten – doch für Eltern könnte sich die Lage zugleich entspannen: Die Suche nach einem Betreuungsplatz könnte künftig einfacher werden. Die Gründe sehen Tagesmütter darin, dass Frauen weniger Kinder bekommen, die Einwohnerzahl Stuttgarts schrumpft, aber auch weil die Stadt massiv in den Ausbau von Kitas investiert hat. Diese Faktoren spielen neben vielen weiteren eine zentrale Rolle in der Bedarfsplanung für Kitaplätze in Stuttgart.