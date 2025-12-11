Kinderbetreuung in Stuttgart: Werden private Kitas noch teurer? – „Folgen für Familien nicht absehbar“

Stuttgart muss sparen. Darum wird in den Haushaltsberatungen über höhere Kita-Gebühren und sinkende Förderungen für nicht-städtische Einrichtungen diskutiert.
Die freien Kita-Träger wenden sich mit einem dringlichen Appell an die Stadtverwaltung und den Gemeinderat. Angesichts der angespannten Kassenlage halten sie eine sozial verantwortliche Erhöhung der Elternbeiträge zwar für umsetzbar und sehen darin einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung. Sie mahnen aber, dass Kürzungen bei den Förderungen für die freien Träger nicht zu Lasten der Qualität und Vielfalt in den Kindertageseinrichtungen gehen dürfen.