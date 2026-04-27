Kinderbetreuung in Stuttgart: Wer bekommt einen Kita-Platz?

Die Stadt vergibt ihre Kita-Plätze über ein Punktesystem. So soll ein objektives Verfahren anhand eindeutiger Kriterien gesichert werden. Doch was passiert bei Punktgleichheit?
In den Koalitionsverhandlungen diskutieren CDU und Grüne in Baden-Württemberg aktuell darüber, ob und wie das letzte Kindergartenjahr verpflichtend und damit beitragsfrei werden kann. Noch vor zwei Jahren hätte die Umsetzung einer solchen Idee die Landeshauptstadt vor große Herausforderungen gestellt – schlicht, weil es nicht genügend Kita-Plätze gab. Inzwischen hat sich aber einiges getan.