Kinderbetreuung in Stuttgart: Stuttgarterin startet Petition gegen höhere Kitagebühren

Die ganz große Erhöhung der Kitakosten ist zwar vom Tisch – trotzdem macht gerade eine Petition die Runde. Was steckt dahinter?
Die Debatte um die Erhöhung der Kitagebühren in Stuttgart hat hohe Wellen geschlagen. Die Kurzzusammenfassung geht so: Das Jugendamt schlägt eine Gebührenerhöhung von aktuell 256 Euro auf bis zu 828 Euro für unter 3-Jährige bis 2031 vor. Eltern protestieren dagegen, Tageseltern auch. Die Gemeinderatsfraktionen von Grünen und CDU schlagen daraufhin eine geringere Erhöhung auf 355 Euro vor. Es gilt als wahrscheinlich, dass dieser Vorschlag mit der Verabschiedung des Haushalts im Dezember im Stuttgarter Gemeinderat durchgeht. Unterm Strich bedeutet das trotzdem: Kitas werden für Familien in den nächsten Jahren wohl teurer.