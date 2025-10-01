Kinderbetreuung in Stuttgart: Eltern wollen ihren Kindergarten retten

Für Familien in Dürrlewang ist das Kinderhaus Galileo eine wichtige Institutionen. Doch 2030 könnte die Kita schließen. Nun kämpft der Elternbeirat mit einer Petition für den Erhalt.
Für Beate Richter geht es vor allem um eine Wertschätzung. Das Team im Kinderhaus Galileo in Stuttgart-Dürrlewang leiste jeden Tag hervorragende Arbeit und kümmere sich liebevoll um 40 Mädchen und Jungen, sagt die Mutter, die im Elternbeirat aktiv ist. Sie ergänzt, dass die Einrichtung den gesamten Stadtteil bereichere und sich an vielen Aktivitäten im Ort beteilige – von der Stadtteil-Putzete bis hin zum Nikolausmarkt.