Kinderbetreuung in Stuttgart

1 Die Freunde in der Kita sind für Kinder wichtig. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Im neuen Kindergartenjahr nehmen die Kitas ihren Regelbetrieb auf – allerdings mit Einschränkungen. Auch wegen Corona. Denn Personal ist weiterhin knapp.









Stuttgart - Für viele Kinder fühlt sich der Alltag in der Kita schon wieder ziemlich normal an – trotz Corona. Denn, so versichert, Bernd Mattheis, der stellvertretende Chef des Stuttgarter Jugendamts: „Wir können im Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen allen Kindern, die einen Kita-Platz haben, auch ein Angebot machen“. Das habe man „mit viel planerischem und organisatorischem Aufwand hingekriegt“. Allerdings gebe es Einschränkungen: Nicht immer könne die Betreuung im gewünschten Umfang erfolgen. Der Grund: „Wir haben natürlich Personalmangel.“ Nicht nur, aber auch wegen Corona. Das Virus hat die Situation aber noch etwas verschärft.