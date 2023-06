1 Gut gemeint – schlecht gemacht? Dieses Banner am Spielplatz an der Anne-Frank-Straße hält Benjamin Nicke für eine „peinliche Pseudo-Legitimation“. Foto: Werner Kuhnle

Verkürzte Öffnungszeiten, zu wenig Personal, zu wenig Kindergartenplätze, dafür eine außergewöhnlich hohe Mitarbeiter-Fluktuation in den Kitas: Schwieberdinger Eltern schlagen Alarm.









Fehlende Kita-Plätze, überlastete Erzieher und Erzieherinnen, reduzierte Öffnungszeiten, kurzfristig angekündigte Schließzeiten, gefrustete Eltern. In vielen Kommunen im Land läufts nicht rund in Sachen Kinderbetreuung. In Schwieberdingen ist die Situation für die Eltern aber besonders belastend. Und das obwohl die Kommune in einer „Familien-Broschüre“ nicht nur als attraktiver Wirtschaftsstandort, sondern auch als familienfreundliche Wohngemeinde wirbt.