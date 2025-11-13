Kinderbetreuung in Rutesheim: Mangelnde Sprachkenntnisse der Kinder geben der Stadt Anlass zur Sorge

Die Kinderbetreuung in Rutesheim ist auf einem hohen Niveau, und die Stadt plant für die Zukunft. Doch immer mehr Kinder benötigten Sprachförderung. An Eltern geht ein klarer Appell.
Was die Kinderbetreuung betrifft, ist die Stadt Rutesheim in einer komfortablen Situation. „Aktuell kann jedes angemeldete Kind einen Betreuungsplatz bekommen. Eine Warteliste gibt es nicht“, sagte der Erste Beigeordnete Martin Killinger, der in Abwesenheit der erkrankten Bürgermeisterin Susanne Widmaier die jüngste Gemeinderatssitzung leitete und den Vertreterinnen und Vertretern des Stadtparlaments die fortgeschriebene Bedarfsplanung vorstellte. Diese wurde dann auch beschlossen.