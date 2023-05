1 Kita-Essen: Welche Kosten pro Mahlzeit können Eltern zugemutet werden? Foto: dpa/Georg Wendt

Kornwestheimer Eltern müssen sich auf steigende Essenskosten an den Kitas einstellen. Ab dem 1. September erhöht die Stadt den Preis pro Mittagessen von 3 Euro auf 3,20 Euro. Im ersten Moment klingt die Erhöhung nur nach ein paar Cent mehr, und ja, für finanziell schlechter aufgestellte Familien gibt es Unterstützung bis hin zu kostenlosem Essen für den Nachwuchs – etwa über das Starke-Familien-Gesetz. Dennoch birgt jede Essenspreis-Erhöhung in Kindertagesstätten oder auch Schulen durchaus politische Sprengkraft: In den Gremien diskutieren die Stadträte in Kornwestheim immer wieder darüber.