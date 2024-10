Kinderbetreuung in Leonberg und Umkreis: Zulage oder nicht? Das ist die Frage

Kinderbetreuung in Leonberg und Umkreis

1 Kinderbetreuung: Mehr Geld für die Mitarbeitenden ist nicht alles. Foto: Uwe Anspach/dpa

Heimsheim zahlt ab Oktober eine Zulage an seine Mitarbeitenden in der städtischen Kinderbetreuung. Wie machen sich andere Kommunen attraktiv? Sogenannten „Benefits“ kommt immer mehr Bedeutung zu.











Viel diskutiert wurde in den vergangenen Tagen in Heimsheim. Der Gemeinderat beschloss, Mitarbeitenden in der Kinderbetreuung eine „Nachmittagszulage“ zu bezahlen. Bis zu 250 Euro können Fachkräfte ab November zusätzlich zum Tariflohn bekommen, wenn sie bis zu den definierten Schließzeiten arbeiten. Wie kommen andere Städte und Gemeinden mit dem Fachkräftemangel zurecht?