Kinderbetreuung in Leinfelden-Echterdingen: Die Wartelisten werden kürzer

1 Auch der Fachkräftemangel in den städtischen Kitas hat etwas nachgelassen. Foto: picture alliance/dpa/Marijan Murat

Die einst sehr angespannte Kinderbetreuungssituation in Leinfelden-Echterdingen hat sich etwas entspannt. Und es gibt noch mehr positive Nachrichten für Eltern.











Link kopiert



Es gibt erfreuliche Neuigkeiten für Eltern in Leinfelden-Echterdingen. Mütter und Väter, deren Kinder in den städtischen Kitas betreut werden, haben wieder ein funktionierendes Sprachrohr. Hanna Knapp, Alexander Renz und Fotios Tegonikos sind seit Mitte November im Amt. Sie sind die neuen Ansprechpartner des Gesamtelternbeirates der städtischen Kitas in Leinfelden-Echterdingen. Die drei wollen die Nöte der Eltern an die Stadt herantragen, und sich für eine gute, familiengerechte Betreuung einsetzen. „Wir wollen die Kommunikation verstärken“, sagt Alexander Renz. Das habe gefehlt in den vergangenen Jahren.