Mütter und Väter protestieren gegen den Sparkurs von Verwaltung und Gemeinderat bei der Kinderbetreuung und gegen die mögliche Schließung von kleineren Kindertagesstätten.
Die angepeilten Millionenbeträge, die Fellbach im Zuge der Haushaltskonsolidierung einsparen will und muss, haben erhebliche Einschnitte zur Folge. Das sorgt durchaus für Diskussionen und Verunsicherungen – etwa bei den älteren Menschen in der Stadt, die wegen der drohenden Schließung der drei Seniorenbegegnungsstätten den Verlust einer wichtigen Anlaufstation fürchten. Man werde das Thema Senioren und Treffpunkte noch „in Ruhe mit den Betroffenen besprechen“, versicherte kürzlich OB Gabriele Zull.