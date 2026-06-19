Die Stadt Bietigheim-Bissingen plant, das städtische Betreuungsangebot zu verkürzen und gleichzeitig Gebühren zu erhöhen. Betroffen Eltern fürchten, an ihr Limit zu kommen.
Da ist die Mutter, die nachts zu Hause arbeitet, um auf ihre Arbeitsstunden zu kommen. Die Eltern, die jeden Tag mit der S-Bahn nach Stuttgart zur Arbeit fahren und dort schon jetzt häufig früher gehen müssen, um rechtzeitig im Kindergarten zu sein. Die Patchwork-Familie, die neben der Berufstätigkeit mit dem Umbau des Hauses beschäftigt ist. Und die Alleinerziehende, die eine Ausbildung machen möchte und aufgrund schrumpfender Betreuungsszeiten an der Umsetzbarkeit zweifelt.