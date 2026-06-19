Die Stadt Bietigheim-Bissingen plant, das städtische Betreuungsangebot zu verkürzen und gleichzeitig Gebühren zu erhöhen. Betroffen Eltern fürchten, an ihr Limit zu kommen.

Da ist die Mutter, die nachts zu Hause arbeitet, um auf ihre Arbeitsstunden zu kommen. Die Eltern, die jeden Tag mit der S-Bahn nach Stuttgart zur Arbeit fahren und dort schon jetzt häufig früher gehen müssen, um rechtzeitig im Kindergarten zu sein. Die Patchwork-Familie, die neben der Berufstätigkeit mit dem Umbau des Hauses beschäftigt ist. Und die Alleinerziehende, die eine Ausbildung machen möchte und aufgrund schrumpfender Betreuungsszeiten an der Umsetzbarkeit zweifelt.

Sie haben alle am Freitagnachmittag in Bietigheim protestiert und sich mit Schreiben an die Stadträte gewandt, um Einfluss auf eine Entscheidung zu nehmen, die maßgeblich ihren Alltag verändern könnte. Denn der Bietigheimer Gemeinderat wollte eigentlich am Dienstagabend über eine mögliche Gebührenerhöhung und Stundenkürzung der städtischen Kitas und Kindergärten abstimmen. Jetzt hat man den Punkt von der Tagesordnung abgesetzt, weil „noch zusätzlicher Informations- und Klärungsbedarf besteht“.

Zusätzliche Steigerung der Gebühren

Das Vorhaben der Stadt: Die Betreuungszeiten der städtischen Kinderhäuser sollen sich ab Januar 2027 von aktuell acht Stunden Ganztagesbetreuung auf sieben Stunden verkürzen. In städtischen Kindertageseinrichtungen sollen die Stunden von sieben auf sechs herabgesenkt werden. Für einzelne Einrichtungen und Gruppen würde es laut Beschlussvorlage Ausnahmen geben.

Gleichzeitig sollen die Gebühren aller städtischen Betreuungsangebote ab Januar 2027 für Eltern um zehn Prozent erhöht werden – zusätzlich zu der bereits beschlossenen Steigerung um zehn Prozent im vergangenen September. Die Stadt hatte im vergangenen Jahr darüber abgestimmt, die Kosten bis 2030 jedes Jahr um zehn Prozent zu steigern. Ein Schritt, dem der Gesamtelternbeirat Kinderbetreuungseinrichtungen Bietigheim-Bissingen (GEB) zähneknirschend zugestimmt hatte.

Laut Stadt fehlt Fachpersonal

Mit der zusätzlichen Erhöhung würden sich weitere Kosten ergeben. Ein Rechenbeispiel: Eine Familie schickt ihre zwei Kinder, eines unter drei Jahren, eines über drei Jahren, für acht Stunden in die Betreuung. Die Erhöhungen im September 2026 und Januar 2027 einberechnet, würden laut GEB dann jährlich 1164 Euro mehr als heute anfallen. Bei einem Kind unter drei Jahren sind es 924 Euro im Jahr, bei einem Kind über drei Jahren 660 Euro. „Das bedeutet, Familien erhalten künftig in vielen Fällen weniger Betreuungszeit, sollen dafür aber bei den längeren Modellen mehr bezahlen“, moniert der GEB.

Die Stadt will damit mittelfristig 12 Fachkraftstellen einsparen und gleichzeitig Kosten reduzieren, indem die Verträge von 14 Aushilfskräften nicht verlängert werden. „Seit Jahren fehlt in den städtischen Betreuungseinrichtungen Fachpersonal“, schreibt der erste Bürgermeister Michael Hanus in der Beschlussvorlage. Deshalb müssten Öffnungszeiten teilweise kurzfristig verkürzt werden. Durch die geplante Anpassung könnten diese verlässlicher eingehalten werden und die Elternschaft habe größere Planungssicherheit, heißt es.

Laut Eltern wären durch die Pläne der Stadt Beruf und Familie deutlich weniger vereinbar. Foto: Kilian Huster

Fragt man betroffene Eltern, stellen diese gerade die infrage. Viele Familien schildern, dass sie sich bei der Finanzplanung auf die Erhöhung im September eingestellt hätten – aber nicht auf die zusätzlich im Januar. Sie berichten von Krediten, die abbezahlt werden müssen, von Lebenshaltungskosten, die sowieso schon steigen – und davon, wieder häufiger ins Büro fahren zu müssen, weil der Arbeitgeber mehr Präsenz fordert. „Wir haben unsere Arbeitszeiten, beruflichen Verpflichtungen und unsere Lebensplanung auf die zugesagte Betreuung ausgerichtet“, heißt es in einem Brief.

Unklar, wann Gemeinderat entscheidet

Trotz Verständnis für die finanzielle Situation der Stadt, weisen viele Mütter und Väter auf eine Diskrepanz hin: Eltern, die zu Hause bleiben müssen für die Betreuung ihrer Kinder, fehlen wiederum in ihren Berufen – und damit der Gesellschaft und Wirtschaft. „Durch die verlorene Arbeitszeit kann ich weniger Patientinnen und Patienten behandeln“, schreibt eine Mutter, die als Physiotherapeutin arbeitet.

Am Freitagmittag haben in Bietigheim-Bissingen Eltern gegen die Pläne der Stadt demonstriert. Laut Veranstalter seien dabei rund 150 Eltern erschienen. Bis zum 1. Juli sollen die Eltern nun ihren Bedarf bei der Stadt angeben, untermauert mit Belegen vom Arbeitgeber. Wann der Gemeinderat über die Pläne abstimmt, steht noch nicht fest. Für die Eltern ist klar: „Familie und Beruf passen so nicht mehr zusammen“.