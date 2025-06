Kinderarzt gibt Einschlaftipps: Melatonin-Fruchtgummis: Kein gutes Erwachen für Kinder

1 Nahrungsergänzungsmittel mit Melatonin können Kindern das Einschlafen erleichtern – aber der Gesundheit schaden. Foto: IMAGO/Design Pics

In Sommernächten fällt Kindern das Einschlafen schwer. Warum Verbraucherschützer von Nahrungsergänzungsmitteln mit Melatonin abraten und welche Tipps Kinderärzte stattdessen haben.











Für Kinder gehört diese Frage zu den großen Mysterien des Sommers: Warum ins Bett gehen, wenn es draußen doch noch hell ist? Zumal nicht selten die äußerst unbefriedigende Antwort ihrer Eltern lautet: Damit der Körper genug Schlaf bekommt. Kein Wunder also, dass sich die Zeit vom Schlafanzug anziehen, Zähne putzen bis zum Zubettgehen ungeheuer in die Länge zieht. Am Ende sind die Eltern erschöpft, aber das Kind ist putzmunter.