Kinderarmut in Deutschland: Jedes siebte Kind armutsgefährdet

1 Knapp 21, Millionen Menschen unter 18 Jahren sind von Armut bedroht. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Kalaene

In Deutschland sind knapp 2,1 Millionen Menschen unter 18 Jahren von Armut bedroht. Dabei ist der Anteil armutsgefährdeter Kinder und Jugendlicher seit 2022 leicht zurückgegangen.











Link kopiert



Der Anteil armutsgefährdeter Kinder und Jugendlicher in Deutschland ist leicht zurückgegangen. Wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte, waren im vergangenen Jahr knapp 2,1 Millionen Menschen unter 18 Jahren von Armut bedroht. Das entspricht einem Anteil von 14 Prozent aller Minderjährigen. Im Jahr 2022 hatte die Armutsgefährdungsquote von Kindern und Jugendlichen bei 15 Prozent gelegen. In der Gesamtbevölkerung sank die Quote von 14,8 Prozent auf 14,4 Prozent.