Kinderarmut in Deutschland: Der zementierte Mangel

Jedes siebte Kind in Deutschland ist armutsgefährdet. Ob eine Kindergrundsicherung kommt, ist unsicher. Es muss jetzt auch darum gehen, bessere Bildungschancen für alle sicherzustellen, kommentiert unser Korrespondent Tobias Peter.

Jedes siebte Kind in Deutschland ist armutsgefährdet. Da Armutsgefährdung statisch gemessen wird und damit zu tun hat, über wie viel Geld Familien im Vergleich zum mittleren Einkommen verfügen, wird der Wert nie bei null liegen. Klar ist: In einem reichen Land wie Deutschland gibt es zu viele Kinder, die einen Startnachteil haben, weil zu Hause das Geld fehlt. Solche Armut hat im Alltag viele Gesichter. Sie kann auch darin bestehen, dass die Einladung zum Kindergeburtstag ausgeschlagen wird, weil das Geschenk fehlt.

Das Geld muss ankommen

Die Ampel hat versprochen, eine Kindergrundsicherung einzuführen. Doch Familienministerin Lisa Paus von den Grünen hat sich beim Plan verheddert, unterschiedliche Leistungen zusammenzuführen. Ob die Regierung dieses Projekt noch hinbekommt, ist unsicher. Wenn eine Kindergrundsicherung vor allem dazu führen sollte, dass mehr Geld für die Verwaltung ausgegeben wird, kann das Land aber auch gut darauf verzichten.

Entscheidend ist, dass das Geld bei den Familien ankommt. Auch ohne Kindergrundsicherung wäre schon viel erreicht, wenn es gelänge, den Kinderzuschlag bekannter zu machen. Er soll Familien helfen, bei denen die Eltern für wenig Geld Tag für Tag zur Arbeit gehen – und das Geld trotzdem vorn und hinten nicht reicht. Viele haben Anspruch auf diese Unterstützung und wissen es nicht.

Es geht aber nicht nur um materielle Hilfe. Wer aus einer armen Familie kommt und auch wer Eltern hat, die beide nicht an einer Hochschule waren, hat in diesem Land noch immer massiv schlechtere Bildungschancen als andere. Das ist erstens ungerecht und zweitens in Zeiten des Fachkräftemangels ökonomischer Wahnsinn. Wenn es Deutschland nicht gelingt, seine Ressourcen im Bildungssystem besser einzusetzen, zementiert es Armut über Generationen. Und verbaut wichtige Chancen auf Wirtschaftswachstum.