Kinder: WHO: Drei von fünf Kindern erleben zu Hause Gewalt

WHO: Drei von fünf Kindern erleben zu Hause Gewalt

1 WHO: Drei von fünf Minderjährigen werden zu Hause geschlagen. (Archivbild) Foto: Annette Riedl/dpa

Kinder schlagen, Klassenkameraden mobben, Jugendliche sexuell ausbeuten: Eine Milliarde Minderjährige erleben jedes Jahr Gewalt, so die WHO. Jetzt wollen Länder etwas dagegen tun.











Genf/Bogota - Hunderte Millionen Kinder und Jugendliche weltweit erleben nach Angaben der Vereinten Nationen im Alltag Gewalt. Dazu gehören Schläge in der Familie, Mobbing in der Schule, körperlicher oder emotionaler Missbrauch und sexuelle Gewalt. Das könne lebenslange Folgen haben, warnt die Weltgesundheitsorganisation (WHO).