Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia teilen ein seltenes Video ihrer Kinder: In dem Clip auf Instagram zeigen sie alle vier Kinder, auch Baby Ines, beim Anzünden der dritten Adventskerze.
Prinz Carl Philip (46) und Prinzessin Sofia (41) haben ihre Follower am dritten Adventssonntag mit einem seltenen Video ihrer Kinder überrascht. Die Aufnahme auf dem offiziellen Instagram-Account des Prinzenpaares zeigt Prinz Alexander (9), Prinz Gabriel (8), Prinz Julian (4) und Prinzessin Ines, die im Februar zur Welt kam, vor dem geschmückten Weihnachtsbaum.