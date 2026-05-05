Kinder und Sorgearbeit: Mütter deutlich seltener berufstätig als Väter – kaum Wandel

Kommen Kinder auf die Welt, leisten Mütter oft mehr Sorgearbeit als Väter und sind deutlich seltener berufstätig. Neue Daten zeigen erstaunlich gleichbleibende Muster im langfristigen Vergleich.
Wiesbaden - Mütter von kleinen Kindern übernehmen mehr Sorgearbeit und sind deutlich seltener berufstätig als Väter in derselben Familiensituation. 2025 ging weniger als die Hälfte der Mütter (39,7 Prozent) mit mindestens einem Kind unter drei Jahren einer Erwerbsarbeit nach, wie das Statistische Bundesamt zum Muttertag am 10. Mai mitteilt. Bei Vätern, die mit einem oder mehr Kindern unter drei Jahren im Haushalt lebten, war die Erwerbstätigenquote mit 88,7 Prozent mehr als doppelt so hoch.