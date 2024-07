Kinder- und Jugendtage/Tage der internationalen Begegnung: Ein Fest für Vielfalt und Kultur

Die Kinder- und Jugendtage und die Tage der internationalen Begegnung stehen dieses Jahr am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Juli, auf dem Veranstaltungsprogramm der Stadt Leonberg. Der Internationale Rat lädt gemeinsam mit der Stadt Kinder, Jugendliche und Eltern dazu ein, zwei Tage lang im Stadtpark zu feiern. Die Besucherinnen und Besucher erwartet wieder Tanz, Musik, Spiel und Kulinarik aus aller Welt. „Dieses Fest ist eine wunderbare Gelegenheit, die kulturelle Vielfalt unserer Stadt zu feiern und den interkulturellen Dialog zu fördern“, freut sich der Internationale Rat.

Oberbürgermeister Martin Georg Cohn eröffnet das Traditionsfest am Samstag, 13. Juli, um 13 Uhr zusammen mit den Mitgliedern des Internationalen Rats und dem Musikverein Lyra Leonberg auf der Bühne im Stadtpark. Anschließend zeigen hunderte Grundschülerinnen und -schüler aus den Schulen der Leonberger Kernstadt bei einer Aufführung, was sie können, und nehmen die Zuschauer mit auf eine Reise in ihre Kinderwelt. Danach heißt es „Bühne frei!“ für verschiedene tänzerische Darbietungen. Das Bühnenprogramm ergänzen unterschiedliche Mitmach- und Bewirtungsangebote der Leonberger Vereine.

Ob Bastelstationen, Sportparcours, interaktive Spiele oder kreative Workshops – die Vereine haben für den Samstag abwechslungsreiche Mitmach-Aktionen vorbereitet. Im Skatepark wird es am Samstag ab 16 Uhr erneut einen Skateboard Contest geben, bei dem die Teilnehmenden Preise gewinnen können. Zum Abschluss des ersten Veranstaltungstages tritt um 20 Uhr die Band Tonic auf der Hauptbühne auf und sorgt mit einer Mischung aus Rock, Pop und Indie für Stimmung bei Jung und Alt.

Der Sonntag beginnt mit einem ökumenischen Familiengottesdienst um 10 Uhr auf der Hauptbühne. Danach verwandelt sich diese in einen Ort der kulturellen Vielfalt. Tänze und Gesang aus sieben Nationen werden zu erleben sein – darunter aus der Ukraine, dem Kosovo, aus Griechenland und Italien. Auch am zweiten Tag können Kinder und Jugendliche an den Mitmach-Aktionen der Vereine teilnehmen. Ab 11.30 Uhr verzaubert die Hexe Fabula mit ihrem Hexenpudel Fidelio alle zwei Stunden mit ihrer magischen Show Kinder und Eltern. Abseits der großen Bühne entführt sie ihre Zuhörerinnen und Zuhörer in eine Welt voller Fantasie und Abenteuer.

An beiden Tagen findet auf dem Bürgerplatz das Street-Soccer-Turnier statt, das in den Altersgruppen der Klassenstufen 3 bis 10 ausgetragen wird. Wer noch teilnehmen möchte, kann sich bis Freitag, 5. Juli, unter www.leonberg.de anmelden.

Ein weiterer Höhepunkt ist auf der Seebühne angesagt. Dort veranstaltet das Jugendhaus mit „Rock auf der Seebühne“ ein alternatives Programm. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag stehen Modellbauschiffe und andere Fahrzeuge zum Ausprobieren bereit, auch ein „Kapitäns-Patent“ kann dort erworben werden.

Weitere Informationen und Anmeldung im Internet unter www.leonberg.de