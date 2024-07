Kinder- und Jugendtage in Leonberg: Wenn der Stadtpark aus allen Nähten platzt

Der Stadtpark wird aus allen Nähten platzen – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. Die Kinder- und Jugendtage und die Tage der internationalen Begegnung stehen an, und das Angebot an diesem Samstag und Sonntag ist riesig. Gemeinsam haben der Internationale Rat und die Stadt Leonberg ein Programm auf die Beine gestellt, bei dem Kinder, Jugendliche und Erwachsene voll auf ihre Kosten kommen.

Am Samstagabend spielt die Band Tonic

An diesem Samstag um 13 Uhr eröffnet Oberbürgermeister Martin Georg Cohn das Fest auf der Bühne im Stadtpark, für Musik sorgt dabei der Musikverein Lyra. Im Anschluss gibt es eine Aufführung mit hunderten Grundschulkindern aus der Leonberger Kernstadt. Danach folgen zahlreiche weitere Beiträge, außerdem gibt es viele Mitmachangebote der Vereine wie Sportparcours, Bastelstationen, Kreativworkshops oder interaktive Spiele. Für Bewirtung ist außerdem gesorgt. Im Skatepark gibt’s ab 16 Uhr den Skate-Contest des Surfclubs, um 20 Uhr tritt auf der Hauptbühne im Stadtpark die Indie-Band Tonic auf.

Den Sonntag läutet um 10 Uhr ein ökumenischer Familiengottesdienst auf der Hauptbühne ein. Dort schließen sich danach eine Menge Gesangs- und Tanzbeiträge aus sieben Nationen an, unter anderem der Ukraine, Italien, dem Kosovo und Griechenland. Am Sonntag bieten die Vereine abermals zahlreiche Gelegenheiten an, um selbst aktiv zu werden. Außerdem schaut ab 11.30 Uhr alle zwei Stunden die Hexe Fabula mit ihrer Show sowie Hexenpudel Fidelio vorbei.

An beiden Tagen gibt’s den „Rock auf der Seebühne“

An beiden Tagen steigt auf dem Bürgerplatz zudem das Street-Soccer-Turnier. Außerdem sorgt der Jugendhaus-Verein an beiden Tagen beim „Rock auf der Seebühne“ für ein alternatives, gitarrenlastiges Musikprogramm. Los geht’s am Samstag um 15.30 Uhr, es spielen Hungergefühl, Suitcase Memory, Find My Spirit, Endotherm und Beyond The Last Coast. Am Sonntag erklingt der erste Akkord um 14.15 Uhr, mit dabei sind Anga, I Chose Hell, Küste und die Proud Losers. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag können die Besucherinnen und Besucher die Modellbauschiffe und andere Fahrzeuge des Modellbauclubs betrachten und ausprobieren. Und wer Lust hat, kann ein „Kapitänspatent“ erwerben.

Weitere Informationen gibt es auf www.leonberg.de sowie www.rockxplosion.de.