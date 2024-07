Kinder- und Jugendtage in Leonberg: Spiel ohne Grenzen

Kinder- und Jugendtage in Leonberg

9 Zur Eröffnung hatten die Kinder aller Grundschulen der Kernstadt ihren großen Auftritt im Stadtpark. Foto: Simon Granville

Bei den Kinder- und Jugendtagen und den Tagen der Internationalen Begegnung dreht sich in Leonberg zwei Tage lang alles um das ungezwungene Miteinander von Generationen und Nationen.











Link kopiert



„Griechenland ist das Land, aus dem Efthi kommt.“ So einfach kann die Antwort sein, wo denn Griechenland sei – und die vierjährige Mia ist in dem Moment vollauf zufrieden mit den Worten ihres Vaters und dessen Hinweis auf ihren Spielkameraden Efthimos. Mia hatte den Ländernamen in einem Gespräch aufgeschnappt, das ihr Vater mit einem anderen Papa führte, während sie darauf warteten, ihre Bestellung aufzugeben. Sie entscheiden sich für Pita.