Kinder- und Jugendliche in Obertürkheim: Jugendhaus Villa Jo wird 50 Jahre alt

In Obertürkheim gibt es Grund zu feiern: Die Einrichtung der Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft (stjg) wird 50 Jahre alt. Das Kinder- und Jugendhaus Villa Jo wurde 1974 in einer Gründerzeitvilla eröffnet. Dort gibt es seitdem Kurse, Ferienbetreuung und Freizeitaktivitäten für Kinder und Jugendliche. Ihren Namen verdankt die Villa dem Baurat Karl Schmid. Wie die Verantwortlichen erinnern, habe Schmid die Villa 1892 für sich und seine Familie bauen lassen. 1970 kaufte die Stadt Stuttgart das Haus von seiner Tochter und baute es zum Kinder- und Jugendhaus um. Dabei steht die Abkürzung Jo für Jugendhaus Obertürkheim.

Frisch saniert und jetzt energieneutral

Zuletzt wurde die Villa umfassend für 2,9 Millionen Euro 13 Monate lang saniert und ist jetzt energieneutral. Alte Bauteile wurden wiederverwendet. In die Villa Jo kommen Kinder und Jugendliche aus Obertürkheim und Uhlbach. Die Einrichtung arbeitet auch eng mit den Grundschulen in den Stadtteilen zusammen, berichtet Einrichtungsleiter Steffen Brodbeck. Im großen Garten finden beliebte Gartenkonzerte statt, nicht nur für das junge Publikum, weiß Brodbeck.

Modellhaus für alle Stuttgarter Jugendhäuser

Im 50. Jahr des Bestehens ist das Jugendhaus „Modellhaus“ für neue Jahresöffnungszeiten unter den Stuttgarter Jugendhäusern. Seit diesem Jahr werden in der Einrichtung neue Öffnungszeiten getestet, die sich stärker am tatsächlichen Bedarf der Kinder und Jugendlichen ausrichten. In den Wintermonaten ist an allen Tagen der Woche geöffnet und von April bis September ist das Team an vier Tagen, montags bis donnerstags von 14 bis 20 Uhr in der Woche da. Die neuen Zeiten seien im vergangenen halben Jahr gut angenommen worden, so Brodbeck. Am 20. Juli wird von 15 Uhr an in der Villa Jo mit Mitmachangeboten und Spielmobil gefeiert. Um 19 Uhr gib es ein Gartenkonzert mit Quiet Lane. Weitere Infos unter www.villajo.de.