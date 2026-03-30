Kinder- und Jugendhilfe: Bier oder Wein ab 14? Prien plant Verbot

Jugendliche ab 14 Jahren dürfen in Begleitung etwa der Eltern in der Öffentlichkeit Bier, Wein oder Sekt trinken. Die Jugendministerin will das „begleitete Trinken“ beenden.
Wein, Bier oder Sekt ab 14 Jahren unter Aufsicht der Eltern - das soll in Deutschland bald der Vergangenheit angehören. Jugendministerin Karin Prien (CDU) plant ein Verbot des sogenannten begleiteten Trinkens in einem Gesetz zum Umbau der Kinder- und Jugendhilfe. Der Entwurf, über den zunächst „Politico“ berichtete, liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.