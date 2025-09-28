Kinder- und Jugendfest: Große Party in Pattonville

Jung, kreativ und putzmunter präsentierte sich Pattonville beim 8. Kinder- und Jugendfest.
Alle zwei Jahre findet das Fest auf dem Jugendgelände am Washingtonring statt. Es schien so, als hätten am vergangenen Samstag besonders Familien mit Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter schon sehnsüchtig auf den Termin dieses Jahr gewartet. Immer mehr Besucher strömten im Verlauf des Nachmittags auf das große Gelände hinter der Wohnbebauung. Ein kleiner Junge marschierte allerdings zunächst zielstrebig genau in die entgegengesetzte Richtung. Wo er denn hinwolle, fragten ihn seine erstaunten Eltern. „Na zur Party“, antwortete der Kleine. „Die Party ist doch hier“, gaben ihm seine Eltern zur Antwort. Es war tatsächlich eine große Party mit vielen ehrenamtlichen Helfern aus Pattonville. „Dass Pattonville feiern kann, habe ich schon vor zwei Jahren gemerkt“, freute sich der Kornwestheimer Oberbürgermeister Nico Lauxmann in seiner Begrüßungsansprache.