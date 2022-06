1 Das Festival 2019 fand noch unter etwas anderem Namen statt. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Das 18. Stuttgarter Kinder & Familienfestival belebt am Wochenende die Stuttgarter Innenstadt mit rund 120 Aktionen auf 80 000 Quadratmetern.















Synchronschach oder Ninja Parcour? Erste Gehversuche als „Guitar-Hero“ oder als Salsatänzer? Das Programm beim 18. Kinder & Familienfestival am kommenden Wochenende veranlasst auf vielfältige Weise zur geistigen und körperlichen Bewegung. Nicht nur den Nachwuchs. Nach der zweijährigen Pandemie-Zwangspause hat sich das ehemalige Kinder- und Jugendfestival mit Feingefühl umbenannt. So soll betont werden, dass es neben der Bespaßung der jüngeren Stadtbewohner und Gäste auch darum geht, ein Fest auszurichten, dass generationenübergreifend belebend wirkt. Öffentliche Wahrnehmung ist der zweitägigen Veranstaltung sicher. Was einst mit zehn Pavillons begann, bestimmt am Samstag und Sonntag (11-18 Uhr) den Schlossplatz und das Areal um den Eckensee auf insgesamt 80 000 Quadratmetern. Unter dem Motto „Unsere bunte Stadt“ bildet das Thema Inklusion einen Schwerpunkt. So wird der MTV Stuttgart Sportarten wie Blindenfußball oder Rollstuhlbasketball erfahrbar machen. „Es geht darum, inklusiven Sport selbst auszuprobieren“, erklärt die Inklusionsmanagerin des Vereins, Mandy Pierer.

Sport als Basis für soziales Miteinander

Die Bedeutung des Festivals für die Sportvereine streicht Fred-Jürgen Stradinger, Präsident des Sportkreises Stuttgart, einem langjährigen Partner der veranstaltenden City-Initiative-Stuttgart, heraus: Die Einschränkungen durch Corona hätten die Möglichkeiten von Schnupperangeboten deutlich beschnitten. Das Kinder & Familienfestival soll Sport als Bewegungserfahrung und als Basis für soziales Miteinander repräsentieren. „Wir schaffen eine Plattform, um Menschen zusammen zu bringen“, fügt Stradingers Vereinskollege Dominik Hermet hinzu. 2022 beteiligt sich auch der Baden-Württembergische Landtag, der bei der 17. Auflage erstmals als Partner an Bord gewesen war, wieder am Fest zwischen Königstraße und Oberem Schlossgarten. Unter dem Motto „Landtagsagenten“ können sich junge Kriminalisten an der Schnitzeljagd nach einem gewieften Technologiedieb beteiligen. Landtagspräsidentin Muhterem Aras ist neben OB Frank Nopper Schirmherrin des Familienfests, zu dem rund 80 000 Besucher erwartet werden.

Der Organisator Barry Hackh von der Agentur kmr legt die Messlatte hoch und hat den Anspruch, mit dem zurückkehrenden Festival alle guten Erinnerungen an frühere Jahre zu übertreffen. Dass das Colours International Dance Festival eingebunden werden konnte und sich Besucher auf Begegnungen mit Tänzern wie Eric Gauthier freuen können, verspricht frische Akzente. Ebenfalls neu und attraktiv: Der ÖPNV in Stuttgart ist am Samstag in der gesamten Zone 1 kostenlos.