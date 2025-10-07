Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi gehen seit einigen Wochen getrennte Wege. Sie spricht jetzt davon, dass es keinen bestimmten Grund für die Trennung gab - und diese auch nicht im Streit erfolgt ist.

Im vergangenen August wurde bekannt, dass sich Laura Maria Rypa (29) und "DSDS"-Star Pietro Lombardi (33) getrennt haben. Die Influencerin spricht jetzt darüber, wie es ihr heute geht, wie das Verhältnis der beiden ist und warum das einstige Paar sich für die Trennung entschieden hat. Rypa betont, dass kein Streit der Auslöser war.

"Viele denken, dass wir im Streit auseinandergegangen sind" Ihr gehe es "wirklich sehr gut", erzählt Rypa im Gespräch mit "RTL.de". Auch wegen der gemeinsamen Kinder, ihren beiden Söhnen, hätten sie und Lombardi "ein sehr gutes Verhältnis" - selbst daneben würden sie sich "unfassbar gut" verstehen. "Ich glaube, viele denken, dass wir im Streit auseinandergegangen sind, aber das ist überhaupt nicht so", erläutert sie.

Lombardi und Rypa hätten sich ihr zufolge einfach nur zusammengesetzt und miteinander gesprochen, "wie zwei erwachsene Menschen". Sie erklärt außerdem zur Trennung: "Es gab keinen speziellen Grund, sondern es waren einfach Dinge, die sich über Jahre angestaut haben und die immer wieder hochgekommen sind."

Wichtig sei beiden, ihren gemeinsamen Söhnen möglichst viel Normalität zu ermöglichen. "Die Kinder sehen fast jeden Tag den Papa", berichtet Rypa. "Deshalb merken sie es, glaube ich, gerade noch nicht so extrem." Ihre Kinder sollen in die Angelegenheit "nicht mit hereingezogen werden", wie die Influencerin erklärt.

"Unterschiedliche Wege" für Rypa und Lombardi

Rypa hatte Mitte August überraschend die Trennung verkündet. "Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben. Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen, und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen", postete sie in einer Instagram-Story.

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa waren seit 2022 verlobt und haben zwei gemeinsame Söhne, die im Januar 2023 und im August 2024 zur Welt gekommen sind. Der Sänger war vor seiner Beziehung zu Rypa mit Sarah Engels (32) verheiratet. Aus der später geschiedenen Ehe hat Lombardi einen weiteren Sohn, der 2015 geboren wurde.