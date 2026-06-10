Zahara, die Tochter von Angelina Jolie und Brad Pitt, will offiziell den Nachnamen "Pitt" ablegen. Sie ist nicht die einzige unter den Kindern des berühmten Ex-Ehepaares.

Zahara (21), die Tochter von Angelina Jolie (51) und Brad Pitt (62), hat offiziell beantragt, den Nachnamen "Pitt" streichen zu lassen. Das berichtet das "People"-Magazin unter Berufung auf Gerichtsunterlagen. Daraus soll hervorgehen, dass die 21-Jährige bei einem Gericht in Kalifornien einen Antrag auf Namensänderung gestellt hat.

Zaharas Antrag stammt laut "People" vom 28. April und erfolgte damit nur wenige Tage, nachdem ihr Bruder Maddox Jolie (24) ebenfalls beantragt hatte, den Nachnamen seines Vaters ablegen zu können.

Brad Pitt und Angelina Jolie hatten sich im Jahr 2016 getrennt, nachdem sie zwei Jahre verheiratet und über zehn Jahre ein Paar gewesen waren. Ihre Scheidung wurde im Dezember 2024 vollzogen. Das einstige Paar hat sechs gemeinsame Kinder: Maddox, Pax (22), Zahara, Shiloh (20) sowie die 17-jährigen Zwillinge Knox und Vivienne. Auch Shiloh hat US-Medienberichten zufolge bereits "Pitt" als Nachnamen abgelegt. Der Schritt erfolgte kurz nach dem 18. Geburtstag.

Kinder benutzen nur Jolies Namen

Zahara hatte laut "People" vor ihrem jetzigen Antrag bei Gericht mehr als einmal eine mögliche Namensänderung angedeutet, zuletzt, als sie im Mai bei ihrer Hochschulabschlussfeier in Atlanta die Bühne betrat. Im Programmheft war ihr Name als "Zahara Marley Jolie-Pitt" aufgeführt, doch als sie auf die Bühne ging, um ihr Diplom für den Bachelor of Arts in Psychologie entgegenzunehmen, wurde ihr Name demnach als "Zahara Marley Jolie" verkündet.

Dass ihr Bruder künftig ganz offiziell nur noch Maddox Jolie heißen will, wurde Ende Mai bekannt. Schon seit Jahren verwendet er den Nachnamen seines Vaters in vielen Kontexten nicht mehr. In der Öffentlichkeit und in beruflichen Projekten trat er zunehmend nur noch als "Maddox Jolie" auf - unter anderem auch in den Credits einzelner Film- und Produktionsprojekte im Umfeld seiner Mutter, etwa dem Film "Couture".

Vivienne wurde ebenfalls bereits öffentlich ohne den Doppelnamen geführt, unter anderem auf einem Theaterprogramm eines Broadway-Projekts, an dem sie beteiligt war.