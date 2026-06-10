Zahara, die Tochter von Angelina Jolie und Brad Pitt, will offiziell den Nachnamen "Pitt" ablegen. Sie ist nicht die einzige unter den Kindern des berühmten Ex-Ehepaares.
Zahara (21), die Tochter von Angelina Jolie (51) und Brad Pitt (62), hat offiziell beantragt, den Nachnamen "Pitt" streichen zu lassen. Das berichtet das "People"-Magazin unter Berufung auf Gerichtsunterlagen. Daraus soll hervorgehen, dass die 21-Jährige bei einem Gericht in Kalifornien einen Antrag auf Namensänderung gestellt hat.