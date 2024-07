Kinder-Lebens-Lauf: Porsche unterstützt Kinderhospiz

6 Der neunjährige Jens durfte mit seiner Familie ins Porsche Museum, ehe es mit den Sportwagen zum Stuttgarter Kinderhospiz ging. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Am Dienstag machte der 7000 Kilometer lange Inklusionslauf Station in Stuttgart-Zuffenhausen. Auch eine Radgruppe des ambulanten Kinderhospizes „Pusteblume“ aus Backnang war zu Gast.











Link kopiert



Jens ist neun Jahre alt und sprüht nur so vor Energie. Als er am Dienstag vor dem Porsche-Museum in Stuttgart-Zuffenhausen in seinem Rollstuhl sitzt, kann er es kaum abwarten, endlich mit einem Porsche Cabrio durch die Stadt chauffiert zu werden. Die Möglichkeit besteht für ihn im Rahmen des Kinder-Lebens-Laufes des Bundesverbandes Kinderhospiz.