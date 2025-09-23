Kinder Kultfigur in US Satire-Show: Erst fassungslos, dann „größter Fan“ – John Oliver über Bernd das Brot

US-Comedian John Oliver spricht in seiner Show nicht nur über Jimmy Kimmels Suspendierung, er widmet sich auch der deutschen Kultfigur Bernd das Brot – und outet sich als Fan.
Natürlich beschäftigt den US-Satiriker John Oliver der Umgang seines Kollegen Jimmy Kimmel in dessen letzten Folge seiner Show „Last Week Tonight“. Kimmel wirft der MAGA-Bewegung vor, den Mord am rechtsradikalen Aktivisten Charlie Kirk politisch zu nutzen. Daraufhin setzt der Sender ABC die Show kurzfristig ab – inzwischen soll sie jedoch zurückkehren.