Kinder-Konzert in Stuttgart: Stuttgarter Kids Beatboxen beigebracht – so war’s bei Dikka in der Porsche-Arena

Der Berliner Rapper Sera Finale macht unter dem Pseudonym „Dikka“ Rap für Kinder – mit lautstarkem Erfolg in der Porsche-Arena. So war es beim Konzert am Samstag.
„Gibt es hier in Stuttgart Superkinder?“ Was für eine Frage. Es gibt sie. Dikka sieht sie vor sich, Tausende von ihnen, am Samstagnachmittag. Die Porsche-Arena ist ausverkauft, 5800 Menschen stehen dem Rapper mit der Nashornmaske gegenüber, und zumindest die Hälfte von ihnen sind Kinder. Der Rest besteht aus Müttern, Vätern – aber auch sie werden gefeiert.