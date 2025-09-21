Kinder-Konzert in Stuttgart: Stuttgarter Kids Beatboxen beigebracht – so war’s bei Dikka in der Porsche-Arena

Der Berliner Rapper Sera Finale macht unter dem Pseudonym „Dikka“ Rap für Kinder – mit lautstarkem Erfolg in der Porsche-Arena. So war es beim Konzert am Samstag.

„Gibt es hier in Stuttgart Superkinder?“ Was für eine Frage. Es gibt sie. Dikka sieht sie vor sich, Tausende von ihnen, am Samstagnachmittag. Die Porsche-Arena ist ausverkauft, 5800 Menschen stehen dem Rapper mit der Nashornmaske gegenüber, und zumindest die Hälfte von ihnen sind Kinder. Der Rest besteht aus Müttern, Vätern – aber auch sie werden gefeiert.

Dikka ist Rapper, kommt aus Berlin, heißt eigentlich Simon Müller-Lerch, wurde 1976 geboren. Er nennt sich auch Sera Finale, ließ sich vom harten US-amerikanischen Rap beeinflussen, ist eine Hälfte das Rap-Duos Keule. 2021 jedoch entdeckte er sehr erfolgreich sein kindliches Ich. Seither feiert er Partys, bei denen unzählige Kinder viel lauter jubeln, als Erwachsene der gleichen Zahl es jemals könnten.

Kindliches Ich entdeckt: Rapper mit Rhinozeros-Maske

Dikka liefert den Beweis dafür: „Gibt’s hier in Stuttgart laute Superkinder?“, fragt er nun. Ein ohrenbetäubend helles Kreischen schlägt ihm entgegen. „Gibt’s hier laute Super-Papas?“ – auch sie jubeln, etwas tiefer, nicht ganz so laut. „Gibt’s hier laute Super-Mamas?“ Deutlich lauter als die Papas.

Dikka trägt die Maske eines freundlichen hellblauen Rhinozeros‘. Seine Bühne besteht aus mehreren kleinen Skate-Rampen, mit Froschgesichtern bemalt. Im Hintergrund eine poppig-bunte Hiphop-Stadtlandschaft, irgendwo ein großes Schild, das alles zur Fußgängerzone erklärt.

Die Rhinozeros-Makse: Dikkas Markenzeichen. (Archivbild) Foto: IMAGO/HMB-Media

Ganz links hängt von der Hallendecke herab eine Schaukel – der Rhinozerosrapper setzt sich dort manchmal, schaukelt ein bisschen, oder seine Begleiter tun es. Auch sie tragen große freundliche Tiermasken. Sie heißen Chamäleon, DJ Löwe und AB-Zebra, sie tollen mit Dikka umher. Und er hüpft und plaudert ohne Unterlass, erzählt Geschichten, während der Löwe die Musik macht.

Beatbox-Stunde bei Dikka

Dikka bringt den Stuttgarter Kindern bei, zu beatboxen wie ein Elefant. Er singt ein Lied von „Friede, Freude, Eierkuchen“, und alle singen mit: „Mach die Finger zu einem V, sag Peace! Die schlauen Kinder, die frechen Kinder, die mutigen Kinder, alle zusammen!“

Die Stimme des Nashorns ist selbst ziemlich schlau und frech und mutig. Dikkas Programm besitzt deutlich pädagogische Züge. „Boah ist das krass“ heißt die jüngste CD des Kinder-Rappers, erschienen ist sie im Sommer. In Stuttgart stellt Dikka auch seine neuen Lieder vor und singt zur unwiderstehlichen Melodie des Uralt-Hits „Life is Life“ die eigene Version: „Nein heißt nein“. Und Dikka erklärt es: „Was wollt ihr sagen, wenn irgendjemand etwas von euch möchte, das ihr überhaupt nicht wollt?“ Die Kinder kennen die Antwort schon, und sie singen mit.

Programm mit pädagogischen Zügen

Andere Lieder sind darauf angelegt, das Selbstbewusstsein der Kinder, das Vertrauen in ihre Familie und ihr Umfeld zu stärken. Der Spaß kommt dabei nicht zu kurz – im Gegenteil: Er steht im Vordergrund. Die Beats fliegen in die Arena hinaus, Dikka rappt: „Was wollt ihr werden, wenn ihr groß seid?“ – und ein Chor aus Kindern antwortet: „Glücklich!“

Einmal schon war Dikka in Stuttgart, im Wizemann, gab ein viel kleineres Konzert. Nun tobt eine wirklich große, ausgelassene Kinderschar zu seinen Songs, hält viele Schilder mit Grüßen und Bildern empor, die Dikka sämtlich fotografieren möchte, um sie auf sein Instagram-Profil zu stellen. Tausende von Smartphones flackern in der Porsche-Arena, und wenn Dikka sich wünscht, dass die Sterne sich bewegen, dann bewegen sie sich auch. Er singt „Mein Hobby sind Ferien“ und löst Begeisterungsstürme aus, er gibt Zugaben, singt „Boom Schakkalakka“ – und alle Kinder, alle Eltern sind glücklich.