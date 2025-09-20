Kinder in Gaza: Psychologin über das Trauma der Kinder: „Sie sterben einfach leise vor sich hin“

Kinder leiden massiv unter dem Krieg in Gaza. Psychologin Katrin Glatz Brubakk erzählt, wie sie versucht, das zu heilen, was kaum heilbar scheint.
Adam ist gerade einmal fünf Jahre alt, als er mitansehen muss, wie sein Vater stirbt. Die beiden befinden sich in einer sogenannten humanitären Zone in Gaza – einem Ort, der als sicher gilt –, als israelische Bomben einschlagen. Vater und Sohn werden schwer verletzt ins Nasser-Krankenhaus gebracht und dort, wie viele andere, auf dem Boden abgelegt. Kurz darauf stirbt der Vater – vor den Augen des Jungen.