Kinder in der Wahlkabine erlaubt?

Eine Frage, die bei jeder Wahl für Diskussionen sorgt: Dürfen Kinder ihre Eltern in die Wahlkabine begleiten? Welche Rolle der Wahlvorstand dabei spielt.
Die Frage, ob Kinder mit in die Wahlkabine dürfen und wie der Ablauf im Wahllokal ist, beschäftigt viele Eltern. Grundsätzlich gilt: Die Landtagwahl gilt als „Feiertag der Demokratie“ und erfordert einen gewissen Respekt von allen Beteiligten. Die Entscheidung liegt im Ermessen des Wahlvorstands als autonomes Wahlorgan. Das Wahlgeheimnis und die Verpflichtung zur geheimen Stimmabgabe stehen dabei im Vordergrund.