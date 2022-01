1 Mit Eiern haben drei Kinder mehrre tausend Euro Schaden im Kreis Ludwigsburg angerichtet. Foto: dpa/Boris Roessler

Über mehrere Monate registrierte die Polizei in Bönnigheim (Kreis Ludwigsburg) insgesamt acht Sachbeschädigungen. Eher zufällig traf die Polizei jetzt auf einen der mutmaßlichen Täter.















Link kopiert

Bönnigheim - Mehrere tausend Euro Schaden haben drei Kinder in Bönnigheim (Kreis Ludwigsburg) mit Eierwürfen gegen Hauswände verursacht. Zwischen Anfang November und dem vergangenen Freitag hatte die Polizei insgesamt acht Sachbeschädigungen der Art – allesamt im Gemminger Weg – registriert. Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf drei Kinder.

Elfjähriger ist geständig

Am Dienstagabend trafen zwei Streifenpolizisten in Kirchheim/Neckar, einen Ort weiter, zufällig auf einen Elfjährigen, auf den die Beschreibung eines der Kinder zutraf. Der Elfjährige gab zu, an den Taten beteiligt gewesen zu sein. Ein zehnjähriger Junge und ein zwölfjähriges Mädchen sollen ebenfalls mit von der Partie gewesen sein. Die Ermittlungen dauern an.