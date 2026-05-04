Im beliebten Stuttgarter Zoo Wilhelma werden zwei Kinder auf rätselhafte Weise verletzt. Die Polizei geht von Angriffen aus. Die Wilhelma geht zunächst auf Nummer sicher.
Nach zwei mutmaßlichen Angriffen auf Kinder in einem abgedunkelten Tierhaus der Stuttgarter Wilhelma sind die betroffenen Gebäude in der Australien-Welt auch zum Wochenbeginn geschlossen geblieben. Die Wilhelma hatte nach Bekanntwerden der Vorfälle beschlossen, den Bereich für Nachttiere in der sogenannten Terra Australis vorübergehend zu schließen - aus Vorsorgegründen und zum Schutz der Besucherinnen und Besucher, wie Zoo-Direktor Thomas Kölpin sagte.