Kylie Jenner (28) und Travis Scott (34) haben die Geburtstage ihrer beiden Kinder groß gefeiert. Tochter Stormi wird am heutigen Sonntag (1. Februar) acht Jahre alt, Sohn Aire wird einen Tag später vier Jahre alt. Bei der gemeinsamen Party wurde an nichts gespart. Ein Instagram-Clip zeigt, wie Kylie Jenner "Happy Birthday" anstimmt - vor einer Wüsten-Kulisse mit riesigen Palmen, Kakteen und Felsformationen. Travis Scott filmte das Geschehen.

Die Party war einem weiteren Post zufolge in zwei Bereiche unterteilt: "Stormi World" und "Planet Aire". Gäste konnten sich zudem auf einer Rollschuhbahn vergnügen. Khloé Kardashian teilte in ihrer Instagram-Story ein Foto von Stormi, die auf der pinken Bahn sichtlich Spaß hatte. Im Hintergrund der Story waren zudem ein übergroßer Monster Truck sowie zahlreiche rosa Ballons zu sehen. Sie fotografierte auch die Geburtstagkuchen, auf die Fotos der beiden Kinder gedruckt waren.

Nach der Trennung als Eltern vereint

Kylie Jenner und Travis Scott präsentierten sich bei der Feier einmal mehr als Team. Seit rund drei Jahren sind die beiden kein Paar mehr. 2019 hatten sie sich das erste Mal getrennt, fanden nach kurzer Zeit jedoch wieder zusammen. Anfang 2023 folgte die endgültige Trennung.

Seitdem setzen sie auf Co-Parenting. Jenner lebt mit den Kindern zusammen, aber auch der Rapper verbringt Zeit mit ihnen. "Wenn ich nicht da bin, wenn ich zum Beispiel in New York bin, sind sie bei ihrem Vater", sagte Jenner der britischen "Vogue". Sind beide beruflich unterwegs, kümmere sich Khloé um die Kinder.

Kylie Jenner seit drei Jahren wieder vergeben

Kylie Jenner ist inzwischen seit drei Jahren mit Timothée Chalamet liiert. Das Paar will seine Beziehung weitgehend privat halten und spricht nur selten darüber. Zuletzt zeigten sich der Reality-Star und der Schauspieler aber häufiger zusammen in der Öffentlichkeit. 2026 besuchten sie etwa die Golden Globes und die Critics Choice Awards.