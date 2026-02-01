Kylie Jenner und Travis Scott haben eine aufwendige Geburtstagsparty für ihre beiden Kinder Stormi und Aire organisiert, inklusive Rollschuhbahn und übergroßer Wüsten-Deko.
Kylie Jenner (28) und Travis Scott (34) haben die Geburtstage ihrer beiden Kinder groß gefeiert. Tochter Stormi wird am heutigen Sonntag (1. Februar) acht Jahre alt, Sohn Aire wird einen Tag später vier Jahre alt. Bei der gemeinsamen Party wurde an nichts gespart. Ein Instagram-Clip zeigt, wie Kylie Jenner "Happy Birthday" anstimmt - vor einer Wüsten-Kulisse mit riesigen Palmen, Kakteen und Felsformationen. Travis Scott filmte das Geschehen.