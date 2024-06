(eyn/spot) 20.06.2024 - 13:20 Uhr , aktualisiert am 20.06.2024 - 13:20 Uhr

EM 2024 in Stuttgart

1 Nico Schlotterbeck bekommt bei der EM Unterstützung von seinem Baby und seiner Freundin. Foto: IMAGO/kolbert-press

Fußballprofi Nico Schlotterbeck durfte sich beim zweiten deutschen EM-Spiel am 19. Juni über ganz besonderen Besuch im Stadion freuen: Seine Partnerin kam mit dem gemeinsamen Baby zum Zuschauen - inklusive schickem Accessoire.











Link kopiert



Nico Schlotterbeck (24) durfte beim zweiten Sieg der deutschen Nationalmannschaft bei der Heim-EM zwar nicht auf dem Platz stehen - dafür bekam er besonders süßen Besuch. Fotos zeigen den Verteidiger am 19. Juni im Stadion in Stuttgart in Begleitung seiner Partnerin und des gemeinsamen Babys.