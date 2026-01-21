Die Familie von Meghan Trainor ist mit Hilfe einer Leihmutter gewachsen. Die Sängerin und ihr Ehemann Daryl Sabara sind nun dreifache Eltern.
Popstar Meghan Trainor (32) und ihr Ehemann, Schauspieler Daryl Sabara (33), freuen sich über ihr drittes Kind, das eine Leihmutter zur Welt brachte. "18. Januar 2026", schrieb die Sängerin am Dienstag auf Instagram zu Fotos mit dem Neugeborenen. "Unsere kleine Tochter Mikey Moon Trainor ist dank unserer unglaublichen Superfrau, der Leihmutter, endlich auf der Welt."