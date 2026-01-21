Die Familie von Meghan Trainor ist mit Hilfe einer Leihmutter gewachsen. Die Sängerin und ihr Ehemann Daryl Sabara sind nun dreifache Eltern.

Popstar Meghan Trainor (32) und ihr Ehemann, Schauspieler Daryl Sabara (33), freuen sich über ihr drittes Kind, das eine Leihmutter zur Welt brachte. "18. Januar 2026", schrieb die Sängerin am Dienstag auf Instagram zu Fotos mit dem Neugeborenen. "Unsere kleine Tochter Mikey Moon Trainor ist dank unserer unglaublichen Superfrau, der Leihmutter, endlich auf der Welt."

"Dies war für uns der sicherste Weg" Die 32-Jährige fügte hinzu: "Wir sind allen Ärzten, Krankenschwestern und Teams, die diesen Traum möglich gemacht haben, auf ewig dankbar." Auch über die Entscheidung, eine Leihmutter zu engagieren, sprach Meghan Trainor in dem Instagram-Beitrag: "Wir haben auf dieser Reise unzählige Gespräche mit unseren Ärzten geführt, und dies war für uns der sicherste Weg, um unsere Familie weiter zu vergrößern."

Sie seien "überglücklich und verliebt in dieses kostbare Mädchen", so die Musikerin, die auch verriet, dass ihre beiden Söhne Riley (4) und Barry (2) "ganz aufgeregt" sind, nun eine kleine Schwester zu haben. "Sie durften sogar ihren zweiten Vornamen aussuchen", so Meghan Trainor. "Wir werden jetzt unsere Zeit als Familie genießen, ich liebe euch alle", schrieb sie am Ende des Beitrags.

Folgt noch ein weiteres Baby?

Die Sängerin teilte in dem Post ein Foto von sich, auf dem sie das Baby im Arm hält, das eine Krankenhausmütze trägt. Auf einem anderen Foto schauen Riley und Barry liebevoll auf ihre Schwester. Auf einem dritten Bild blicken Trainor und Sabara für ein Selfie mit der kleinen Mikey Moon in die Kamera.

Meghan Trainor und Daryl Sabara haben im Dezember 2018 geheiratet. Die Sängerin hatte in der Vergangenheit bereits über ihren Wunsch gesprochen, vier Kinder zu haben. "Das ist mein Traum", erzählte sie "People", kurz nachdem sie ihr zweites Kind zur Welt gebracht hatte. "Ich bin auf halbem Weg dahin."