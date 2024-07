Kind in Stuttgart beraubt?: Klassenausflug in die Stadt wird zum Alarmfall

Klassenausflug in die Stadt wird zum Alarmfall

Kind in Stuttgart beraubt?

1 Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Vorfall am Königsbau (Symbolbild). Foto: dpa/David Inderlied

Eine Schülergruppe soll am helllichten Mittag am Königsbau von einem Mann bedroht und beraubt worden sein. Die Polizei bittet um Hinweise.











Link kopiert



Mit einem etwas ungewöhnlichen Fall hat sich derzeit die Stuttgarter Kripo zu beschäftigen. Ein unbekannter Mann soll am Montagmittag eine Schülergruppe am Königsbau in der Innenstadt erst angebettelt und dann bedroht haben. Dabei soll ein Zwölfjähriger von der Spitze eines Messers berührt worden sein. Der Fall wurde erst verspätet angezeigt, die Polizei ist nun auf Zeugen angewiesen.