Kind in Großbettlingen verletzt sich schwer: 13-jähriger Radfahrer stürzt nach Kollision mit Auto auf Betonblock

1 In Großbettlingen kam ein 13-jähriger Radfahrer nach einem Unfall schwer verletzt ins Krankenhaus. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Ein 13 Jahre alter Pedelec-Fahrer hat sich am Samstag in Großbettlingen (Kreis Esslingen) bei einem Unfall schwer verletzt. Nach dem Zusammenstoß mit einem Auto stürzte er auf einen Betonklotz in einem Grünstreifen.











Schwere Verletzungen hat sich ein 13 Jahre altes Kind bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag in Großbettlingen zugezogen. Gegen 13.20 Uhr fuhr der 13-Jährige nach Angaben der Polizei mit seinem Pedelec auf der Straße Am See und wollte im Kreuzungsbereich zur Mahdengasse weiter in die Straße Kirchhalde fahren. Hierbei kam es zur Kollision mit einer 74-Jährigen, die in einer Mercedes A-Klasse unterwegs war und laut Polizei Vorfahrt hatte. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der 13-Jährige und prallte dann in einem angrenzenden Grünstreifen gegen einen Betonblock. Der Radfahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu.