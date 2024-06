1 Einsatz für Polizei und weitere Helfer: In Leonberg gerät ein Mädchen unter einen BMW. Foto: dpa/Bodo Schackow

Bei dem Unfall an einem Zebrastreifen in der Bahnhofstraße gerät das Kind unter das Auto. Mehrere Ersthelfer heben das Fahrzeug an, um das Mädchen zu befreien.











Link kopiert



Ein zweijähriges Mädchen ist am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in Leonberg schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 84 Jahre alte Frau gegen 18.35 Uhr mit ihrem BMW die Bahnhofstraße entlang. Offenbar übersah sie die Zweijährige, die gemeinsam mit ihrer Mutter unterwegs war und kurz vor der Einmündung zur Lindenstraße einen Zebrastreifen betrat. Das Auto touchierte das Mädchen, welches daraufhin stürzte und unter das Fahrzeug geriet. Mehrere Ersthelfer eilten zur Unfallstelle und hoben den BMW an, um das Kind zu befreien. Die Zweijährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Bahnhofstraße musste für die Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt werden.