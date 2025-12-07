Kimry-Platz in Kornwestheim: Zu lange eingekauft – Kundin soll Strafgebühr fürs Parken zahlen

Ein Kennzeichenscanner soll am Kimry-Platz in Kornwestheim dafür sorgen, dass die Parkplätze nicht missbräuchlich genutzt werden. Warum nun ein Großeinkauf zum Problem wurde.
Eine Jacke für die Tochter, Weihnachtskarten für Oma und ein Berg von Lebensmitteln. Dass der Großeinkauf für ihre Familie am Kimry-Platz nicht billig werden würde, wusste die Kornwestheimerin Vanessa Seiter schon vorher. Dass sie jedoch nicht nur die Besorgungen teuer zu stehen kommen würden, hat die 40-Jährige nicht geahnt. Denn für das Parken auf dem Kundenparkplatz hat die vierfache Mutter eine saftige Strafgebühr von über 40 Euro kassiert. Zu Unrecht, sagt sie.