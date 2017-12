Kimberly Trees tanzt im Schaufenster in Stuttgart Wie Jeannie aus der Flasche

Von Uwe Bogen 29. Dezember 2017 - 15:51 Uhr

Ein bisschen wie die bezaubernde Jeannie aus der US-Serie, ein bisschen wie Lady Gaga: Musicalstar Kimberly Trees, die gerade in „Cabaret“ spielt, hat einen ungewohnten Auftritt im Schaufenster der StuttgARTfactory.





Stuttgart - Die Schaufensterpuppe lebt. Eine bezaubernde Blondine, die aussieht wie der Flaschengeist Jeannie aus der US-Serie der 1960er Jahre, tanzt immer wilder vor der Scheibe – und wird zur Lady Gaga.

Nicht als Wolke ist Kimberly Trees ihrer Flasche entwichen. Die Musicalsängerin hat ihren Platz vor dem Mikrofonständer in der StuttgARTfactory, dem neuen Kultur-, Mode- und Kunsttreff der Designer Renate Renner und Tobias Siewert, verlassen, weil sie halt so gut gelaunt ist und ihr Temperament nicht mehr zügeln mag. Im ehemaligen Café Nast an der Neuen Brücke, unterhalb der Königstraße, wird an diesem Abend mit etlichen Gästen aus der Stuttgarter Künstlerszene „Jahresausklang“ gefeiert.

Bis zum 27. Januar spielt sie in „Cabaret“

In dem im November eröffneten Ladengeschäft, das kreative Menschen zusammenbringen will und in dem fürs neue Jahr etliche Veranstaltungen von Konzerten bis zu Lesungen geplant sind, singt die Australierin mitreißend Pop- und Musicalhits. Einst kam die Darstellerin, die aussieht wie ein Zwilling der Astronautenbraut Jeannie, für „Tanz der Vampire“ nach Germany. Bis zum 27. Januar spielt Kimberly Trees im Klassiker „Cabaret“ im Alten Schauspielhaus.

Das Stück, sagt sie, ist sexy und sehr politisch. Manchmal komme es vor, dass einige wenige das Theater vorzeitig verlassen, weil ihnen die Unterhaltung an manchen Stellen zu ernst ist. Das Musical spielt in den 1930ern, als Nationalsozialisten an Einfluss gewinnen. In Zeiten, in denen überall in Europa rechtes Gedankengut wieder aufkeimt, ist „Cabaret“ aktueller denn je.