Anfang Februar 2025 verkündeten Kim Virginia Hartung (30) und ihr Partner Nikola Glumac (29) über einen emotionalen Instagram-Beitrag eine freudige Nachricht: „Wir sind schwanger.“ In den darauffolgenden Wochen folgten weitere persönliche Einblicke – unter anderem ein Ultraschallbild und Fotos einer Babyparty. Für viele Fans schien klar: Das Paar erwartet ein Kind.

Doch am gestrigen Dienstag sorgte Hartung mit einem irritierenden Instagram-Statement für Spekulationen. In einer Story erklärte sie: „Wie ihr wisst, ist die Schwangerschaft erfunden und deswegen ist die Vielzahl an Gerüchten leider wahr gewesen.“ Die Formulierung stand offenbar im Zusammenhang mit den Dreharbeiten für die Realityshow "Das Sommerhaus der Stars". Kim kündigte an, sich wegen der Dreharbeiten vorerst offline zu melden. Eine geplante Erklärung blieb zunächst aus – was die Gerüchte über eine mögliche Inszenierung weiter befeuerte.

Nun folgt die Klarstellung: Schwangerschaft nicht erfunden

Am 21. Mai 2025 meldete sich Kim Virginia Hartung mit einem ausführlichen Video auf Instagram zurück und äußerte sich zu den Spekulationen. Der Einstieg ihres Videos – eine ironisch inszenierte Szene, in der sie vorgibt, Teil des Sommerhaus der Stars-Casts zu sein – sei bewusst satirisch gemeint gewesen. Die anschließende Aufklärung: Sie sei weder Teil der Show noch sei die Schwangerschaft erfunden gewesen.

„Ich konnte nicht drumherum gehen, mir diesen Spaß zu erlauben. Bitte verzeiht mir das, meine Süßen“, sagte Hartung in dem Clip und sprach von einer Reaktion auf monatelangen öffentlichen Druck. Seit Monaten werde sie in den sozialen Medien immer wieder mit Fake-Vorwürfen konfrontiert – nicht nur in Bezug auf die Schwangerschaft, sondern auch hinsichtlich ihrer Beziehung zu Nikola Glumac und der kürzlich verkündeten Verlobung.

Kritik an öffentlicher Wahrnehmung und „Hetzjagd“

Hartung vergleicht die öffentliche Berichterstattung und die anhaltenden Vorwürfe mit einem „Schneebällchen“, das sich über Monate zu einer Welle von Anfeindungen ausgewachsen habe. Sie habe täglich Hassvideos bekommen, dass sie und Glumac das alles lediglich für Aufmerksamkeit täten, so die Influencerin. Auch der Verlobungskritik tritt sie entgegen: „Wir sind tatsächlich nur einmal verlobt. Das davor war einfach ein Beziehungsantrag mit einem Promise Ring.“

Trotz des öffentlichen Klarstellungsvideos zeigt sich die 30-Jährige skeptisch, was die Wirkung ihrer Worte betrifft. „Das bringt nichts“, so ihr Fazit mit Blick auf die Kommentarspalten. Dennoch wolle sie mit dem Statement „ein bisschen aufräumen“ – auch, wenn dies die Debatten um ihre Person wohl kaum verstummen lassen werde.

Zwischen Inszenierung und Authentizität

Die Beziehung von Hartung und Glumac steht seit ihrer Entstehung im medialen Fokus. Kennengelernt hatten sich die beiden 2021 bei Temptation Island, zueinander fanden sie später bei den Dreharbeiten zur dritten Staffel von Promis unter Palmen. Seit Bekanntwerden ihrer Beziehung Ende 2024 teilen sie regelmäßig persönliche Einblicke mit ihrer Community.

Ob die Aufregung rund um die Schwangerschaft nun endgültig beendet ist, bleibt abzuwarten. Das öffentliche Interesse an Kim Virginia Hartung und ihrem Privatleben ist jedenfalls ungebrochen.