K-Pop-Konzert Taemin Setlist in Offenbach: Diese Songs könnten gespielt werden

Fans von Taemin fiebern dem 7. März 2025 entgegen: In Offenbach steht das erste Solo-Konzert des SHINee-Stars auf deutschem Boden an. Welche Songs er an diesem Abend performen wird, zeigt ein Blick auf die Setlist seines Europa-Tourauftakts in Helsinki.