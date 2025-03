Nach dem tragischen Tod der südkoreanischen Schauspielerin Kim Sae Ron sind schwerwiegende Vorwürfe gegen ihren ehemaligen Management-Kollegen und Schauspieler Kim Soo Hyun sowie gegen den YouTuber Lee Jin Ho erhoben worden.

Kim Soo Hyun und sein Management „Gold Medalist“ weisen die Anschuldigungen entschieden zurück und kündigen rechtliche Schritte an.

Anschuldigungen der Tante

Kim Sae Rons Tante trat in der kontroversen YouTube-Sendung „Garosero Research Institute“ auf und behauptete, Schauspieler Kim Soo Hyun sei seit 2015 in einer Beziehung mit ihrer Nichte gewesen (1). Zu diesem Zeitpunkt war die Schauspielerin 15 Jahre alt, während Kim Soo Hyun 27 war. Die Beziehung soll sechs Jahre angedauert haben, bis sie 2021 endete.

Laut ihrer Tante habe Kim Sae Ron ihrem damaligen Partner geholfen, eine eigene Management-Agentur aufzubauen, indem sie unentgeltlich Talente anleitete und Schauspielunterricht gab. Die Beziehung sei 2022 auseinandergegangen, nachdem Kim Sae Ron durch Trunkenheit am Steuer einen Unfall verursacht hatte und vor Gericht kam. „Gold Medalist“ soll daraufhin rund 700 Millionen Won (ca. 443.000 Euro) gezahlt haben, um die rechtlichen und finanziellen Folgen des Vorfalls zu bewältigen.

Nachdem der Vertrag der Schauspielerin mit „Gold Medalist“ endete, soll sie 2024 aufgefordert worden sein, diese Summe zurückzuzahlen. Die Tante behauptete, Kim Soo Hyun habe daraufhin jeglichen Kontakt vermieden und nicht auf Anrufe geantwortet. Zudem habe er private Telefonnummern aus Kim Sae Rons Umfeld an die Presse gegeben, was die Verstorbene als Verrat empfunden habe. Laut der Tante habe dies zu erheblichem emotionalem Stress geführt, der schließlich zu Kim Sae Rons Suizid führte.

Reaktion von Kim Soo Hyun und "Gold Medalist"

Kim Soo Hyuns Management „Gold Medalist“ wies die Anschuldigungen entschieden zurück und veröffentlichte ein offizielles Statement. Darin heißt es, dass alle von „Garosero Research Institute“ geäußerten Behauptungen unwahr seien. Das Unternehmen kündigte an, die "stärksten rechtlichen Schritte" gegen Verleumdung einzuleiten. Zudem kritisierte „Gold Medalist“ die Verbreitung von Fehlinformationen und betonte, dass diese Art von „Cyber-Mobbing“ der verstorbenen Kim Sae Ron bereits zu Lebzeiten erheblichen Schaden zugefügt habe.

Altes Interview sorgt für Kritik

Zusätzlich sorgte ein altes Interview von Kim Soo Hyun aus dem Jahr 2013 für Empörung in sozialen Medien (2). In diesem hatte er geäußert, dass er sich vorstellen könne, mit 41 Jahren eine 21-jährige Frau zu heiraten. Die Bemerkung wurde in Verbindung mit den aktuellen Vorwürfen als unangemessen empfunden und heftig kritisiert.

Eskalation durch YouTube-Kanal

Der umstrittene YouTube-Kanal „Garosero Research Institute“ hat mittlerweile angekündigt, Kim Soo Hyun wegen „Sex mit einer Minderjährigen“ anzuzeigen. Der Kanal betreibt aggressive Enthüllungen über prominente Persönlichkeiten und war bereits zuvor wegen kontroverser Inhalte in die Kritik geraten.

Vorwürfe gegen YouTuber Lee Jin Ho

Parallel dazu machte Kim Sae Rons Vater den YouTuber Lee Jin Ho mitverantwortlich für den Suizid seiner Tochter (3). In einem Interview mit Ilgan Sports erklärte er, dass seine Tochter schwer unter der Berichterstattung von Lee Jin Ho gelitten habe. Ein Video des YouTubers vom 8. Januar, in dem er versuchte, Kim Sae Ron zu kontaktieren und über ihre angeblich mangelnde Reue spekulierte, habe sie zutiefst getroffen. Angeblich habe sie genau dieses Video am Tag ihres Todes angeschaut.

Kim Sae Rons Vater kündigte an, rechtliche Schritte gegen Lee Jin Ho und weitere Personen einzuleiten, die falsche Gerüchte über seine Familie verbreitet haben. Er betonte, dass seine Familie, insbesondere Kim Sae Rons Geschwister, erheblich unter den Vorwürfen gelitten habe.

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 und unter www.telefonseelsorge.de erreichbar. Eine Liste mit Hilfsangeboten findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/