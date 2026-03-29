Kim Novak: Sie will nicht von Sydney Sweeney gespielt werden

Kim Novak hat klare Worte für die Besetzung des Biopics "Scandalous!": Die Hollywood-Legende lehnt Sydney Sweeney als ihre Filmverkörperung ab - und fürchtet, der Film könne das Wesentliche ihrer Beziehung mit Sammy Davis Jr. verfehlen.
Kim Novak (93) hat kein Blatt vor den Mund genommen. In einem Interview mit der Londoner "Times" übt die Hollywood-Legende, bekannt aus Alfred Hitchcocks (1899-1980) "Vertigo", scharfe Kritik am geplanten Biopic "Scandalous!". Der Film soll ihre Liebesgeschichte mit Entertainer Sammy Davis Jr. (1925-1990) in den 1950er Jahren erzählen - mit Sydney Sweeney (28) in ihrer Rolle. Novaks Reaktion: "Ich hätte das niemals genehmigt."