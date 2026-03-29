Kim Novak: Sie will nicht von Sydney Sweeney gespielt werden

Kim Novak hat klare Worte für die Besetzung des Biopics "Scandalous!": Die Hollywood-Legende lehnt Sydney Sweeney als ihre Filmverkörperung ab - und fürchtet, der Film könne das Wesentliche ihrer Beziehung mit Sammy Davis Jr. verfehlen.

Kim Novak (93) hat kein Blatt vor den Mund genommen. In einem Interview mit der Londoner "Times" übt die Hollywood-Legende, bekannt aus Alfred Hitchcocks (1899-1980) "Vertigo", scharfe Kritik am geplanten Biopic "Scandalous!". Der Film soll ihre Liebesgeschichte mit Entertainer Sammy Davis Jr. (1925-1990) in den 1950er Jahren erzählen - mit Sydney Sweeney (28) in ihrer Rolle. Novaks Reaktion: "Ich hätte das niemals genehmigt."

Zu viel Sexappeal? Hinter Novaks Widerstand steckt mehr als verletzter Stolz. Sie befürchtet, dass der Film die Beziehung auf ihre erotische Dimension reduziert, statt zu zeigen, was Novak und Davis Jr. jenseits des Körperlichen verband. Sweeneys Ausstrahlung sei ihrer Meinung nach das eigentliche Problem - besitzt die Schauspielerin etwa zu viel Sexappeal? "Es gibt keine Möglichkeit, dass es nicht wie eine sexuelle Beziehung wirken würde, weil Sydney Sweeney immer sexy aussieht." Ihr Urteil fiel knapp aus: "Sie ist völlig falsch für meine Rolle."

Dass Sweeney nicht bloß eine Darstellerin ist, der die Rolle angeboten wurde, dürfte für Novak daran wenig ändern, im Gegenteil. Die 28-Jährige ist auch Produzentin von "Scandalous!" - und hat das Projekt aktiv mitentwickelt.

Sweeney holte Colman Domingo persönlich an Bord

Im Podcast "Awards Chatter" des "Hollywood Reporter" erläuterte Sweeney, wie Colman Domingo (56) als Regisseur gewonnen wurde - es wird sein Debüt hinter der Kamera sein. Die beiden kennen sich aus der Serie "Euphoria". Für Sweeney stand früh fest: "Die einzige Person, die diese Geschichte so erzählen kann, wie sie erzählt werden muss, ist Colman Domingo."

Also rief sie ihn an und sagte: "Ich weiß nicht, ob du Regie führen möchtest, aber ich habe ein Skript, das ich dir schicken würde. Wenn es dir gefällt, gehört es dir." Domingo las es demnach innerhalb von Stunden und meldete sich zurück: "Es ist genau, was ich meinem Team immer sage, das ich finden will." Die Rolle von Sammy Davis Jr. übernimmt David Jonsson (32).

Ob Sweeney selbst Kontakt zu Novak hatte, ließ sie offen - betonte aber gegenüber "The Hollywood Reporter": "Colman und sie haben eine wirklich schöne Beziehung. Sie sprechen miteinander. Wir haben den Kontakt hergestellt."