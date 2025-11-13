Prinz Harry und Herzogin Meghan waren auf Kris Jenners Geburtstagsparty. Fotos mit den beiden verschwanden später wieder von Instagram. Zunächst verbreitete sich die Erklärung, das Paar habe keine Foto-Erlaubnis gegeben. Nun sagt eine Quelle: "Es gab keine Einverständnisformulare."

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) feierten am 8. November auf der 70. Geburtstagsparty von Kris Jenner in Beverly Hills. Einen Tag später bemerkten Fans: Die Fotos mit den Sussexes waren von den Instagram-Accounts von Jenner und ihrer Tochter Kim Kardashian (45) verschwunden. Medien berichteten zunächst, die Fotos seien gelöscht worden, weil das Paar auf einem Einverständnisformular "Nein" angekreuzt habe.

Nun widerspricht eine Quelle dem "People"-Magazin: "Es gab keine Einverständniserklärungen." Die bisherige Erklärung für die Löschung entpuppt sich damit als falsch. Warum die Bilder tatsächlich verschwanden, bleibt weiterhin unklar. Ein Sprecher der Sussexes hat sich bislang noch nicht dazu geäußert.

Glanzvoller Auftritt in Beverly Hills

Dabei hatten Meghan und Harry auf der James-Bond-Motto-Party durchaus eine gute Figur gemacht. Die 44-Jährige erschien in einem schwarzen Wickelkleid, das ein Bein freigab. "Meghan strahlte und sah sehr glamourös aus", berichtete eine Quelle dem "People"-Magazin. Harry trug einen eleganten Smoking mit einer roten Mohnblume am Revers - das Symbol für den Remembrance Day am 11. November.

Die Party im Anwesen von Jeff Bezos und Lauren Sánchez war hochkarätig besetzt. Neben den Sussexes feierten auch Mariah Carey, Paris Hilton, Oprah Winfrey, Vin Diesel und Adele. "Meghan und Harry kamen Hand in Hand und wirkten sehr glücklich", so die Quelle.

Fotos veröffentlicht und wieder entfernt

Kris Jenner hatte zunächst ein Foto gepostet, auf dem sie mit Meghan und Harry zu sehen war. Kim Kardashian teilte ein Bild von sich mit Meghan. Beide Fotos verschwanden kurz darauf wieder. Jenner bezeichnete die Feier als "magisches Event" und postete weitere Bilder mit Gästen wie Mark Zuckerberg, Alicia Keys, Chris Rock, Tyler Perry und Ciara.

Spekulationen über mögliche Gründe gibt es viele. Der Zeitpunkt der Party war in jedem Fall brisant: Während Harry und Meghan in Beverly Hills feierten, nahmen die britischen Royals am traditionellen Festival of Remembrance teil. Sowohl Prinzessin Kate traf sich mit Veteranen, als auch Prinz William und König Charles, die auf Schloss Windsor Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg empfingen.