Prinz Harry und Herzogin Meghan waren auf Kris Jenners Geburtstagsparty. Fotos mit den beiden verschwanden später wieder von Instagram. Zunächst verbreitete sich die Erklärung, das Paar habe keine Foto-Erlaubnis gegeben. Nun sagt eine Quelle: "Es gab keine Einverständnisformulare."
Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) feierten am 8. November auf der 70. Geburtstagsparty von Kris Jenner in Beverly Hills. Einen Tag später bemerkten Fans: Die Fotos mit den Sussexes waren von den Instagram-Accounts von Jenner und ihrer Tochter Kim Kardashian (45) verschwunden. Medien berichteten zunächst, die Fotos seien gelöscht worden, weil das Paar auf einem Einverständnisformular "Nein" angekreuzt habe.